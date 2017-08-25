Суд не отпустил под подписку о невыезде четверых сторонников Жапарова

Суд не удовлетворил ходатайство о временном освобождении под подписку о невыезде троих подсудимых сторонников Садыра Жапарова: его брата Сабыра Жапарова, сына Рустама Жапарова и племянника Улана Юсупова.

По словам адвоката Шарабидина Токтосунова, тяжело болен отец Садыра и Сабыра Жапаровых. Подсудимому Рустаму Жапарову он является дедом, а Улану Юсупову — дядей.

Адвокат и сами подсудимые попросили судью о возможности повидаться с главой семейства, находящимся при смерти. Кроме того, адвокат уже в третий раз ходатайствовал об освобождении под подписку о невыезде Айдынбека Шамшидин уулу, у которого также тяжело болен отец.

Напомним, 12 человек, задержанных на митинге в поддержку Садыра Жапарова, обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.