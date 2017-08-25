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Общество

Эксперты определили десятку самых быстрых смартфонов в мире

Фото Galaxy-Droid.ru. Китайский флагман OnePlus 5 на сегодня самый мощный смартфон

Разработчики приложения AnTuTu, предназначенного для определения быстродействия мобильных гаджетов, опубликовали список смартфонов, набравших самое большое количество баллов в тестах.

Самым быстрым смартфоном на сегодня, по оценкам AnTuTu, признан китайский флагман OnePlus 5, который получил 181 тысячу 57 баллов. Второе место занял HTC U11, а замкнул тройку лидеров Samsung Galaxy S8+.

В пятерке мощнейших также оказались Galaxy S8 и Xiaomi Mi6.

Кроме того, в списке наиболее производительных смартфонов iPhone 7 Plus, Sony Xpreia XZ Premium, iPhone 7, OnePlus 3T и OnePlus 3.

Создатели AnTuTu также опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов. В нем по понятным причинам отсутствуют iPhone 7 и 7 Plus, зато добавились LeEco Le Pro 3 и Asus ZenFone 3 Deluxe.
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