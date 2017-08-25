В Бишкеке 31 августа и 1 сентября ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



По ее данным, движение будет ограничено по проспекту Чуй от улицы Тоголока Молдо до Тыныстанова, Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвару Эркиндик, а также от проспекта Чуй до улицы Киевской.

В связи с проведением репетиций в честь празднования Дня независимости с 28 по 30 августа с 18.00 до 20.00 на главной площади столицы «Ала-Тоо» будет частично ограничено движение транспорта.

Во избежание заторов столичная милиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

ГУВД Бишкека просит с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах на центральную площадь.

