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Общество

В городе Ош не хватает сотрудников УПМ

В городе Ош не хватает сотрудников УПМ. Об этом заявил на рабочем совещании под председательством первого вице-мэра Замирбека Аскарова и.о.заместителя начальника УПМ УВД города Марат Калматов, сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, на рабочем совещании рассматривались два вопроса: об обязательном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций и дальнейших мерах по обеспечению дорожной безопасности в городе Ош.

Вице-мэр Шакир Зулимов отметил, что за последние две недели в городе застраховали от ЧС свыше 2 тысяч единиц жилья.

Заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС Турсунай Айтматова сообщила, что рост дорожных правонарушений зачастую происходит из-за недостатков в воспитании детей, которые вырастают во взрослых нарушителей дорожного движения.

На дорогах города уже установлено около 700 систем видеофиксации. Замирбек Аскаров поручил установить дополнительные 80 на самых оживленных перекрестках и в местах массового скопления людей.
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