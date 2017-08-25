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Общество

Алмазбек Атамбаев: Нам удалось остановить снижение популяции снежного барса

«Нам удалось остановить снижение популяции снежного барса в Кыргызстане», — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на Международном форуме по сохранению ирбиса и его экосистем.

По его словам, усилиями стран ареала обитания животного достигнуты значимые результаты по реализации Бишкекской декларации от 2013 года.

«В странах ареала определены 23 ландшафта, критически важных для выживания снежного барса, и охрану этих ландшафтов следует обеспечить до 2020 года», — сказал глава государства.

Как отметил президент Кыргызстана, по итогам Бишкекской декларации учрежден Секретериат Глобальной программы, которая взаимодействует с природоохранными ведомствами, налажена работа с крупными фондами по охране природы. 23 октября учрежден Международный день снежного барса в странах его обитания.

Кыргызстан принимает меры по расширению сети и улучшению деятельности особо охраняемых территорий для защиты барсов. Созданы три особо охраняемые природные территории: «Хан тенири», «Алатай» и «Кан-Ачуу».

Алмазбек Атамбаев

Как он подчеркнул, еще 15 лет назад, в Сарычат-Ээрташском государственном природном заповеднике барс находился на грани вымирания, а сегодня парк стал одним из основных мест обитания дикого животного.
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