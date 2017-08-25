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Общество

Атамбаев: Программу по сохранению илбирса надо включить в Стратегию развития КР

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем рассказал, почему Стратегия устойчивого развития страны разработана на срок с 2018 до 2040 год.

По его словам, в 2040 году Кыргызстан будет отмечать 1200-летие создания Великого Кыргызского каганата. 

«Символично, что первого руководителя Кыргызского каганата, первого кагана кыргызов звали Барсбек. Поэтому будет единственно верным, если в этой стратегии найдет свое достойное место и программа по сохранению снежного барса», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, 24-25 августа в Бишкеке проходит международный форум по сохранению илбирса и его экосистем, в котором принимают участие делегаты из 12 стран ареала обитания животного.
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