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Общество

Алмазбек Атамбаев сравнил убийц снежных барсов с манкуртами

«Кыргыз, который стреляет в снежного барса, сродни манкурту, стреляющего в свой народ, а продажа шкуры барса равносильна продаже родной земли», — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, проходящем в Государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

По его словам, кыргызы издревле относились к барсу особенно и видели в нем своего покровителя.

Неспроста основателя Кыргызского каганата звали Барсбек.

Алмазбек Атамбаев
По его словам, кыргызы зовут снежного барса илбирсом, потому как раньше хищное животное уважительно называли «Иль барс», и со временем, согласно законам сингармонизма, оно стало илбирсом.

«Хочу повторить слова, которые я произносил четыре года назад. Дорогие кыргызы, пусть на кыргызской земле никто и никогда не поднимает руку на илбирса, он один из нас, давайте уважать наследие, дух нашего предка Барсбека», — призвал глава государства.
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