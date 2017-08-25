Кыргызский фильм «Мунабия» покажут на международном фестивале в Южной Корее

Мировая премьера фильма «Мунабия» состоится на XXII Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея) с 12 по 21 октября. Об этом сообщил режиссер картины Таалайбек Кулмендеев.

По его словам, презентация пройдет в рамках основной программы «Окно в азиатский кинематограф».

Пусанский международный кинофестиваль - крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссеров.

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