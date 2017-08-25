12:30
+27
USD 68.55
EUR 80.80
RUB 1.16
Общество

Кыргызский фильм «Мунабия» покажут на международном фестивале в Южной Корее

Мировая премьера фильма «Мунабия» состоится на XXII Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея) с 12 по 21 октября. Об этом сообщил режиссер картины Таалайбек Кулмендеев.

По его словам, презентация пройдет в рамках основной программы «Окно в азиатский кинематограф».

Пусанский международный кинофестиваль - крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссеров.

Мунабия — это сильный образ красивой, независимой и мудрой женщины, на долю которой выпало немало испытаний, унижений, оскорблений. Мало кто может сохранить честь и достоинство в условиях тотальной жестокости общества.

«Мунабия» — это история любви кыргызских Ромео и Джульетты, хотя герои не юные возлюбленные, а люди в возрасте.

Новелла «Мунабия» известного писателя Казата Акматова награждена литературной общественностью Кыргызстана в конце 1970-х годов как «Лучшее произведение года».
Ссылка:
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане объявлен конкурс на национальную премию в сфере туризма
Кыргызстанец выиграл в номинации на Сибирском фестивале татуировки
В городе Ош прошел фестиваль плова
Фильм «Кентавр» примет участие в международном кинофестивале в Хельсинки
Афиша на неделю: 21-25 августа
Афиша на выходные: 19-20 августа
В Кыргызстане открывается Неделя российского кино
Коллектив из Кыргызстана принял участие в фольклорном фестивале в Италии
Обменяться фильмотеками предложил премьер-министр РУз Абдулла Арипов
Фильм «Завещание отца» получил два приза на фестивале в Италии
Популярные новости
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на&nbsp;кыргызском тое Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на кыргызском тое
В&nbsp;Московском районе опять назревает межнациональный конфликт В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
Бизнес
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!
Зoлoтoй фoнд &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Зoлoтoй фoнд «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Призы и&nbsp;подарки от&nbsp;БТА Банка в&nbsp;честь открытия новой сберегательной кассы Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы