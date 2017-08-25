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Общество

Самый гуманный суд. Водитель, сбивший насмерть пешехода, осужден условно

Чуйский районный суд вынес решение по уголовному делу 20-летнего водителя, который сбил двух пешеходов. Постановление опубликовано на сайте Верховного суда Кыргызстана.

Суд установил, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной «Ауди-80», в которой находились и его друзья, двигался по автодороге Токмак— Кегеты и сбил  двух пешеходов. Один из них скончался на месте, второго госпитализировали.  Виновник ДТП скрылся с места аварии. 

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Подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся и рассказал, что в тот день (20 ноября 2016 год. - Прим. ИА «24.kg») вечером встретился с друзьями, и они поехали в Токмак к знакомым. За день до этого он выпил пиво, но соображал хорошо.

«Посадив девчонок в машину, поехали в село Ак-Бешим. Проезжая село Чуй, на расстоянии примерно 1-2 метра увидел на дороге двоих пешеходов. Так как прожектор ослеплял, не заметил их издалека. Не успел затормозить и сбил их. В шоковом состоянии, не останавливаясь, уехал в сторону села Дон-Арык. Через некоторое время, придя в себя, развернулся и поехал в село Чуй в милицию, но у железнодорожного переезда задержала патрульная милиция», — рассказал он в суде.

Потерпевшая  рассказала, что погибший являлся ее супругом. От соседей узнала, что на него наехала машина и он скончался на месте. Ей возместили материальный и моральный вред, претензий к водителю не имеет, о чем обратилась со встречным заявлением.

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В материалах дела есть встречное заявление другого потерпевшего, который прошел лечение. Он указал, что к водителю претензий не имеет, так как моральный и материальный ущерб полностью возмещен, от обвинения отказывается.

В итоге суд определил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управлять транспортным средством сроком на четыре года .

Суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком в три года.
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