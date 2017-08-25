Самый гуманный суд. Водитель, сбивший насмерть пешехода, осужден условно

Чуйский районный суд вынес решение по уголовному делу 20-летнего водителя, который сбил двух пешеходов. Постановление опубликовано на сайте Верховного суда Кыргызстана.
Суд установил, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной «Ауди-80», в которой находились и его друзья, двигался по автодороге Токмак— Кегеты и сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, второго госпитализировали. Виновник ДТП скрылся с места аварии.
Подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся и рассказал, что в тот день (20 ноября 2016 год. - Прим. ИА «24.kg») вечером встретился с друзьями, и они поехали в Токмак к знакомым. За день до этого он выпил пиво, но соображал хорошо.
«Посадив девчонок в машину, поехали в село Ак-Бешим. Проезжая село Чуй, на расстоянии примерно 1-
Потерпевшая рассказала, что погибший являлся ее супругом. От соседей узнала, что на него наехала машина и он скончался на месте. Ей возместили материальный и моральный вред, претензий к водителю не имеет, о чем обратилась со встречным заявлением.
В итоге суд определил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управлять транспортным средством сроком на четыре года .
Суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком в три года.