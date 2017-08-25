Глава Минздрава: До конца года онкослужбу реформируют на 98 процентов

До конца года онкологическую службу реформируют на 98 процентов. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Он ответил на претензии членов Общественного совета относительно кадровой чехарды и неназначения директора Национального центра онкологии.

«Для начала должен завершиться процесс объединения и регистрации в Минюсте. Объединением занимается оргкомиссия. Через 2 месяца онкологическую службу реформируют на 98 процентов. Чтобы этого не видеть, надо быть слепым», — сказал Талантбек Батыралиев.

Отметим, что Национальный центр онкологии при Министерстве здравоохранения и Кыргызский научный центр гематологии (КНЦГ) объединены еще в начале января 2017 года.

Исполняет обязанности директора НЦО Эрнис Тилеков. Его трудовой договор от 06.02.2017 продлен приказом Минздрава от 10.05.2017, а затем от 07.08.2017 до 07.11.2017.