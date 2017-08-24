В Бишкеке осенью посадят около 18 тысяч саженцев

В Бишкеке высадят 18 тысяч саженцев в рамках второго этапа озеленения. Об этом со ссылкой на муниципальное предприятие «Зеленстрой» сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Весной проведены посадки 5,8 тысячи саженцев древесных пород, 1 тысячи 175 хвойных деревьев, 4 тысяч 541 лиственных деревьев, 256 кустарников, 19 тысяч 740 штук живой изгороди, 1,4 миллиона однолетних цветов.
Отмечено, что сейчас ведется подготовка к посадке зеленых насаждений по реконструируемым улицам города на осень 2017 года.
Вторым этапом посадят 6 тысяч 830 лиственных деревьев, 1 тысяча 483 хвойных и 3 тысячи 615 кустарников. Отмечается также, что осенью будут осуществлены аллейные посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой на реконструируемых и реабилитируемых улицах города — 3 тысячи 855 штук.
Весной проведены посадки 5,8 тысячи саженцев древесных пород, 1 тысячи 175 хвойных деревьев, 4 тысяч 541 лиственных деревьев, 256 кустарников, 19 тысяч 740 штук живой изгороди, 1,4 миллиона однолетних цветов.
На улице Киевской посадят 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, создадут газонные и цветочные клумбы, на улице Панфилова планируется посадка 80 крупномерных саженцев каштана, дуба пильчатого и красного, на улице Логвиненко посадят 68 деревьев липы мелколистной.
На улице Киевской посадят 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, создадут газонные и цветочные клумбы, на улице Панфилова планируется посадка 80 крупномерных саженцев каштана, дуба пильчатого и красного, на улице Логвиненко посадят 68 деревьев липы мелколистной.
По линии китайского гранта будут озеленены улицы:
— Медерова (от Панфилова до Токтоналиева). Здесь посадят 220 крупномерных саженцев;
— Токомбаева (от 12 микрорайона до Шабдана Баатыра) — 600 саженцев;
— Токтоналиева (от Масалиева до Кулатова) — 818;
— Рыскулова (от проспекта Молодой Гвардии до Турусбекова) — 50.
Разрабатывается также проект озеленения улицы Масалиева (Южная магистраль) от Абдрахманова до Чортекова. Здесь всего будет посажена 1 тысяча 870 саженцев. Точечные посадки планируются на улицах, подпадающих под капитальный ремонт дорог и тротуаров, — Раззакова, Орозбекова, Московской, Боконбаева.