В Бишкеке осенью посадят около 18 тысяч саженцев

В Бишкеке высадят 18 тысяч саженцев в рамках второго этапа озеленения. Об этом со ссылкой на муниципальное предприятие «Зеленстрой» сообщили в пресс-службе столичной мэрии.



Отмечено, что сейчас ведется подготовка к посадке зеленых насаждений по реконструируемым улицам города на осень 2017 года.

Весной проведены посадки 5,8 тысячи саженцев древесных пород, 1 тысячи 175 хвойных деревьев, 4 тысяч 541 лиственных деревьев, 256 кустарников, 19 тысяч 740 штук живой изгороди, 1,4 миллиона однолетних цветов.

Вторым этапом посадят 6 тысяч 830 лиственных деревьев, 1 тысяча 483 хвойных и 3 тысячи 615 кустарников. Отмечается также, что осенью будут осуществлены аллейные посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой на реконструируемых и реабилитируемых улицах города — 3 тысячи 855 штук.

На улице Киевской посадят 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, создадут газонные и цветочные клумбы, на улице Панфилова планируется посадка 80 крупномерных саженцев каштана, дуба пильчатого и красного, на улице Логвиненко посадят 68 деревьев липы мелколистной.

По линии китайского гранта будут озеленены улицы:

— Медерова (от Панфилова до Токтоналиева). Здесь посадят 220 крупномерных саженцев;

— Токомбаева (от 12 микрорайона до Шабдана Баатыра) — 600 саженцев;

— Токтоналиева (от Масалиева до Кулатова) — 818;

— Рыскулова (от проспекта Молодой Гвардии до Турусбекова) — 50.

Разрабатывается также проект озеленения улицы Масалиева (Южная магистраль) от Абдрахманова до Чортекова. Здесь всего будет посажена 1 тысяча 870 саженцев. Точечные посадки планируются на улицах, подпадающих под капитальный ремонт дорог и тротуаров, — Раззакова, Орозбекова, Московской, Боконбаева.