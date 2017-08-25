Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкек вернулась духота. 25 августа в столице +30 и без осадков, а вот некоторым регионам повезло больше, тут обещают хоть и кратковременные, но дожди. Подробнее...

Не смейте вешать нос, сегодня же пятница! А это значит, что уже завтра можно подольше понежиться в постели, не спеша сварить себе кофе, съесть с удовольствием горячий круассан. Но это завтра, а пока заряжаемся позитивом и мудростью с нашей картой. Поехали!

Отключение света, газа, воды

не будет света

В Бишкекев следующих районах:

— 9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская, Коллекторная), улицы Абдыкадырова, Жданова, Торфяная, Кирпичная, Суворова, Древесная, Широкая, Новосельская, Керамическая, Белорусская, Скрябина, Шукурова, Карадарьинская, Медерова, Бектенова, переулки Тугучинский, Сон-Кульский, Бийский, Найманбаева;

— 9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 4, проспект Чуй, 130, жилмассив «Жениш», улицы Ахунбаева, Курчатова;

— 9.00-12.00 — улицы Медерова, Гастелло, Панфилова, Индустриальная, проспект Айтматова, переулок Шампанвинкомбинат, участок, ограниченный улицами Матыева, Леваневского, Асаналиева.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей

перекрыты

в Бишкеке по-прежнему

— Калыка Акиева(от Токтогула до Киевской);

— Турусбекова(от Жибек Жолу до Боконбаева);

— Тыныстанова — (от Токтогула до Киевской);

Завершены работы и открыты для движения транспорта:

— Медерова — от Панфилова до Токтоналиева;

— Иманалиева — от Южной магистрали до Абдрахманова;

— Саадаева — от Тоголока Молдо до Орозбекова;

— Гагарина — от Тагай Бия до Айбийке.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах.

Закрыты, к примеру:

— Улица Кольбаева — от Лермонтова до Ауэзова.

— Улица Фрунзе — от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин).

— Улица Щербакова — от М.Ганди до Бакинской.

Полный список перекрытых из-за ремонта дорог здесь.

Утром и вечером на время проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера перекрывают движение на проспекте Манаса.

Люди, которые меняли мир

Иван Грозный, Алан Пинкертон, Леонард Бернстайн — все они родились 25 августа и, безусловно, внесли неоценимый вклад в историю. Но нам хочется особое внимание уделить сегодня не им. Уж простите!

Гравицапа, КЦ, пацак, пепелац. Знакомо? Ну, конечно, кто же не видел знаменитую комедию Георгия Николаевича Данелии «Кин-дза-дза!». И сегодня у мэтра день рождения. Ему исполняется 87 лет. Именно о нем мы будем говорить много и подробно.

Все работы Георгия Николаевича — это истинно «актерские фильмы». Умение создать слаженный коллектив — особый дар Данелии как режиссера. Также в своих картинах он большое значение придавал музыке, считая ее важнейшим выразительным средством. Нередко он сам предлагал музыкальные темы к своим будущим фильмам.

Даже если вы не любитель фантастической советской комедии (что для нас, прямо скажем, странновато), в списке работ Георгия Данелия «Совсем пропащий» (1973), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979).

Памятные даты

телескоп

А еще Георгий Николаевич является автором или соавтором сценариев большинства своих фильмов, а также соавтором сценария таких картин, как «Джентльмены удачи», «Француз».25 августа 1609 года звездное небо стало к нам чуточку ближе. Без паники: ничего сверхъестественного не происходило. Просто Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и дожу Венеции новое устройство —

Раз уж мы заговорили о природных явлениях, которые нас восхищают (а звезды не могут не завораживать), расскажем вам вот о чем. 198 лет назад в Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския. До сих пор вода из него считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции. Отличный повод съездить в Альпы. Дело за малым — накопить денег.

Фото из Интернета. Швейцарские Альпы.

«Не в деньгах счастье», — сказали бы сейчас мудрецы. Мы к таковым относимся, честно говоря, очень опосредованно. Но нам нравится один отличный праздник. Сегодня День рождения Бога мудрости и изобилия Ганеша Чатурти с туловищем человека и головой слона — устранителя препятствий, сына Шивы и его супруги Парвати.

Фото из Интернета. Бог Ганеш

Он является одним из самых почитаемых богов индуистского пантеона. Любые начинания сопровождаются молитвой Ганешу: «Ом Ганешая намах».

Не беремся утверждать, но вдруг такие слова прибавят нам мудрости и спокойствия. А что? Давайте попробуем, ну или кандидатам в президенты посоветуем (не всем, конечно).

Куда сходить

— Мы совершенно точно идем сегодня поглазеть на заезд на гироскутерах. Так сказать, себя покажем и на других посмотрим. В программе сами заезды, шоу-программа, розыгрыш более 500 призов, главный из которых — гироскутер. А вдруг повезет?

Начало в 18.00. Не хотели говорить, где пройдет, чтобы не создавать конкуренцию себе, но мы же добрые. Приходите в парк имени Даира Асанова.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Какие соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

— 8.00, Госрезиденция (отъезд от Кыргыздрамтеатра) — Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем;

— 9.30, зал заседания ЖК — внеочередная сессия Жогорку Кенеша КР;

— 10.00, КТУ «Манас» — городская конференция учителей и работников образования «Успешные практики и новые решения в системе образования для устойчивого развития республики»;

— 10.00, Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования — торжественное собрание, посвященное Дню шахтера;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова.

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