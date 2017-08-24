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Общество

25 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская, Коллекторная), улицы Абдыкадырова, Жданова, Торфяная, Кирпичная, Суворова, Древесная, Широкая, Новосельская, Керамическая, Белорусская, Скрябина, Шукурова, Карадарьинская, Медерова, Бектенова, переулки Тугучинский, Сон-Кульский, Бийский, Найманбаева;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 4, проспект Чуй, 130, жилмассив «Жениш», улицы Ахунбаева, Курчатова;
  • 9.00-12.00 — улицы Медерова, Гастелло, Панфилова, Индустриальная, проспект Айтматова, переулок Шампанвинкомбинат, участок, ограниченный улицами Матыева, Леваневского, Асаналиева.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Лермонтова, Победы, Восточная, Набережная, переулок БЧК), Гроздь (улицы Садовая, Грозденская), Верхний Ат-Баши (район водокачки), Октябрьское (1-е отделение), Лесхоз, Тендикс. Чон-Таш (улица Карачалова), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Селекционное (улица Проектируемая), Торт-Куль (улицы Новая, Западная), город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана, Пограничная), поселок Северный (улицы Пушкина, Степная);
  • 9.00–18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе, Линейная, Восточная, Чехова, Кирпичная, Молодой Гвардии, Мичурина, Победы, Герцена, Верхняя, Дзержинского, Токтогула);
  • 8.30-17.00 — село Полтавка (улицы Коминтерна, Комсомольская, Партизанская, Горького, Центральная, Октябрьская, Мелиораторов);
  • 9.00-17.00 — села Садовое, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра.

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — город Каракол (микрорайон «Восход», улицы Джакыпова, Токтогула, Октябрская, 105).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — города Кадамджай, Ош (жилмассивы «Калинина», «Имам-Ата»), сельская управа Бирдик.
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