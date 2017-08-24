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Общество

Азимбек Бекназаров: Я с Ташиевым встречался на тоях, но не отдельно

«В последние дни я встречался с Камчыбеком Ташиевым на тоях, на больших мероприятиях, но отдельно с ним не встречался». Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» рассказал общественный деятель Азимбек Бекназаров.

По его словам, появившаяся в социальных сетях аудиозапись, где якобы Азимбек Бекназаров и лидер партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев разговаривали о суде над Омурбеком Текебаевым и где голос, похожий на голос Азимбека Бекназарова, говорит, что врал на суде и просил прощения у бога, смонтирована.

«Я еще раз заявляю, что эта аудиозапись — монтаж», — сказал он.
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