На форуме по сохранению снежного барса одобрен проект Бишкекской декларации

На Международном форуме по сохранению снежного барса сегодня на экспертом уровне одобрили проект Бишкекской декларации.

Как рассказал ИА «24.kg» заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Нурлан Жумаев, 2 и 3 августа 2017 года проект Бишкекской декларации был обсужден и согласован. Кроме того, через официальные каналы он был направлен в страны - участницы форума для внесения предложений и замечаний.

«Предложений и замечаний не поступало, и сегодня на экспертном уровне приняли драфт», — сказал Нурлан Жумаев.

Ключевыми моментами являются усиление декларации, принятой в 2013 году в Бишкеке, и привлечение бизнес-сообществ, которым небезразличны вопросы экологии.

Напомним, в Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в нем принимают участие делегаты из России, Китая, Индии, Монголии, Казахстана, Непала, Бутана, Афганистана, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.