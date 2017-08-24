В Кыргызстане штраф за уничтожение снежного барса — 1,5 миллиона сомов. Об этом на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем сказал директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, 18 августа вступили в силу новые нормативно-правовые акты, внесены изменения в законы, ужесточающие наказания за нарушение природоохранного законодательства.

Браконьеры теперь не смогут сказать, что нашли где-то шкуры барсов. Наказывать будут даже за то, что шкуры висят в кафе, ресторанах или дома. Штраф - 1,5 миллиона сомов, а не 500 тысяч, как было раньше. Абдыкалык Рустамов

Напомним, в Бишкеке 24 -25 августа проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его ареала обитания, в нем принимают участие делегаты из 12 стран.