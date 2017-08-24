09:59
+27
USD 68.60
EUR 80.87
RUB 1.16
Общество

В Бишкеке начал работу Международный форум по сохранению снежного барса

В Бишкеке начал работу Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. Для участия в мероприятии прибыли делегаты из 12 стран - ареала обитания дикого животного. 

Отмечается, что в рамках форума пройдет сессия высокого уровня по Зеленому развитию и инвестициям для мобилизации ресурсов для экологических проектов. Предполагается, что форум предложит конструктивные механизмы, позволяющие промышленному сектору инвестировать средства в устойчивое развитие и сохранение снежного барса в горах Азиатского континента.

Напомним, первый международный форум по сохранению снежного барса прошел 23 октября 2013 года в столице Кыргызстана, где была принята Бишкекская декларация по защите дикого животного и одобрена комплексная глобальная программа по сохранению ирбиса.
Ссылка:
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Скульптура снежного барса появится в Бишкеке
Как сохранить снежного барса, рассказали активисты
На бейджики, кепки и видеоролики Кыргызпатент потратит около 3 миллионов сомов
Ди Каприо призывает участников форума в Кыргызстане спасти снежных барсов
В Якутии нашли крупный алмаз и назвали в честь Чингиза Айтматова
Главы Кыргызстана и Татарстана обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество
На Алтае и в Хакасии не разрешили установить памятники Манасу и кагану Барсбеку
В три раза увеличился ареал обитания снежного барса на Иссык-Куле
В Кыргызстане пройдет форум магистрантов и молодых ученых СНГ
В августе в Кыргызстане пройдет форум по сохранению снежного барса
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на&nbsp;кыргызском тое Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на кыргызском тое
В&nbsp;Московском районе опять назревает межнациональный конфликт В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт
Бизнес
Призы и&nbsp;подарки от&nbsp;БТА Банка в&nbsp;честь открытия новой сберегательной кассы Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: ренессанс газового хозяйства страны «Газпром Кыргызстан»: ренессанс газового хозяйства страны
Как НБ КР прогресс тормозил Как НБ КР прогресс тормозил
«Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду «Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду