В Бишкеке начал работу Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. Для участия в мероприятии прибыли делегаты из 12 стран - ареала обитания дикого животного.

Отмечается, что в рамках форума пройдет сессия высокого уровня по Зеленому развитию и инвестициям для мобилизации ресурсов для экологических проектов. Предполагается, что форум предложит конструктивные механизмы, позволяющие промышленному сектору инвестировать средства в устойчивое развитие и сохранение снежного барса в горах Азиатского континента.

Напомним, первый международный форум по сохранению снежного барса прошел 23 октября 2013 года в столице Кыргызстана, где была принята Бишкекская декларация по защите дикого животного и одобрена комплексная глобальная программа по сохранению ирбиса.