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Общество

В Бишкеке станет светлее. Более 180 миллионов сомов выделили на светильники

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» закупает светодиодные светильники и автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО). Об этом сообщил портал госзакупок.

Всего на 6 тысяч светильников и 360 АСУНО выделяется 188 миллионов 160 тысяч сомов.

Предполагается, что первую партию (1 тысячу светильников и 12 АСУНО) должны поставить на склад в течение 14 дней с момента подписания договора, установить — в течение 21 дня с момента поставки. Оставшуюся часть должны поставить и установить в течение 90 дней по заявке покупателя.

Как сообщили на предприятии, светильники будут устанавливать по всему городу.
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