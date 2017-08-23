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Общество

На случай дождя в День независимости в Бишкеке установят шатры

В Бишкеке готовятся к празднованию Дня независимости Кыргызстана и Курман айта, сообщили в мэрии.

На базе предприятия «Тазалык» изготовлено 20 шатров, которые появятся на площади Ала-Тоо в случае непогоды.

Также устанавливаются ограждения, покраска которых почти завершена. Во время празднования Дня независимости планируется поставить более 20 контейнеров для мусора.

Бригады сотрудников «Тазалыка» будут дежурить два дня подряд с утра и до поздней ночи.

Мэрия столицы призывает всех горожан бережно относиться к муниципальному имуществу, уважать труд дворников и доносить мусор до контейнерных точек.
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