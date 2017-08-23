Аиде Саляновой опять угрожают дежурным адвокатом

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу бывшего министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой. Адвокат Чинара Джакупбекова не явилась на слушание и попросила отложить его.

Прокурор Нурлан Тагаев сказал, что обвинение рассматривает это как затягивание процесса и ходатайствовал, чтобы подсудимой назначили государственного адвоката.

«Даже если адвокат Джакупбекова придет или не придет, прошу назначить госадвоката и сегодня вынести постановление, пусть сегодня ознакомится с делом и завтра вступит в процесс», – сказал прокурор.

Аида Салянова заявила, что ее защитник готовит апелляцию по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева.

«Сегодня выяснилось, что вчера взяли протокол заседания. При предварительном изучении выявлены существенные отличия от того, что говорилось на процессе. У адвоката один день, чтобы прочитать протокол и оформить протест. По закону дается всего три дня, у адвоката практически не остается времени. Заявление прокурора я расцениваю как воспрепятствование адвокатской деятельности. В услугах госадвоката я не нуждаюсь», – заявила Аида Салянова.

В итоге судья оставил вопрос с госадвокатом открытым и отложил слушание.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого на тот момент возбудили уголовное дело по ряду статей УК КР.