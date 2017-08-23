17:20
+26
USD 68.66
EUR 80.81
RUB 1.16
Общество

Аиде Саляновой опять угрожают дежурным адвокатом

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу бывшего министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой. Адвокат Чинара Джакупбекова не явилась на слушание и попросила отложить его.  

Прокурор Нурлан Тагаев сказал, что обвинение рассматривает это как затягивание процесса и ходатайствовал, чтобы подсудимой назначили государственного адвоката.

«Даже если адвокат Джакупбекова придет или не придет, прошу назначить госадвоката и сегодня вынести постановление, пусть сегодня ознакомится с делом и завтра вступит в процесс», – сказал прокурор.

Аида Салянова заявила, что ее защитник готовит апелляцию по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева.

«Сегодня выяснилось, что вчера взяли протокол заседания. При предварительном изучении выявлены существенные отличия от того, что говорилось на процессе. У адвоката один день, чтобы прочитать протокол и оформить протест. По закону дается всего три дня, у адвоката практически не остается времени. Заявление прокурора я расцениваю как воспрепятствование адвокатской деятельности. В услугах госадвоката я не нуждаюсь», – заявила Аида Салянова.  

В итоге судья оставил вопрос с госадвокатом открытым и отложил слушание.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого на тот момент возбудили уголовное дело по ряду статей УК КР.
Ссылка:
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Тологонова. Процесс продолжится после праздников
Суд Тологонова. Решается вопрос о допуске подсудимого к операции
Генеральная прокуратура уверяет, что не ошиблась, подав иск против «Сентября»
Руководство ТРК «Сентябрь» обжалует решение районного суда о закрытии канала
Адвоката Омурбека Текебаева Минюст намеревается лишить лицензии
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Генпрокуратура требует закрыть телеканал «Сентябрь»
Юристы Омурбека Текебаева объяснили, почему он не открыл избирательный фонд
Генеральная прокуратура судится с телеканалом «Сентябрь»
Суд по делу о тройном убийстве в Киргшелке вновь приостановлен
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на&nbsp;кыргызском тое Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на кыргызском тое
Бизнес
Призы и&nbsp;подарки от&nbsp;БТА Банка в&nbsp;честь открытия новой сберегательной кассы Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: ренессанс газового хозяйства страны «Газпром Кыргызстан»: ренессанс газового хозяйства страны
Как НБ КР прогресс тормозил Как НБ КР прогресс тормозил
«Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду «Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду