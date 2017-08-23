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Общество

Суд Тологонова. Процесс продолжится после праздников

Суд по уголовному делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Райкана Тологонова отложен до 6 сентября.

Гособвинение не смогло обеспечить явку свидетелей. По словам прокурора, трудно определить место жительства некоторых свидетелей по уголовному делу.

А подсудимый Райкан Тологонов пожаловался, что из-за плохого самочувствия он не может каждый день приходить в суд.

Напомним, обвинение в незаконном приобретении, передаче, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору было предъявлено экс-депутату парламента Райкану Тологонову в апреле этого года.

Следствие по уголовному делу по факту мародерства члена партии «Ата Мекен» проводил ГКНБ.
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