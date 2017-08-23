Суд Тологонова. Решается вопрос о допуске подсудимого к операции

Решается вопрос о допуске подсудимого Райкана Тологонова к операции. Об этом сегодня журналистам сообщил он сам до начала процесса в Первомайском суде.

По словам обвиняемого, после сообщения его супруги через прессу об ухудшении его здоровья кардиолог провел обследование. «Он тоже подтвердил, что требуется операция. Сейчас держусь с помощью лекарств. Пока неизвестно, допустят ли меня», — сказал Райкан Тологонов.

Напомним, 17 августа суд по уголовному делу бывшего депутата Райкана Тологонова был отложен, так как конвой не доставил его на процесс. Подсудимый отказался выходить из камеры, пожаловавшись на здоровье. По словам супруги Райкана Тологонова, у него гипертония и стенокардия, требуется срочная операция.