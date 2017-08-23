14:42
+26
USD 68.66
EUR 80.81
RUB 1.16
Общество

Суд Тологонова. Решается вопрос о допуске подсудимого к операции

Решается вопрос о допуске подсудимого Райкана Тологонова к операции. Об этом сегодня журналистам сообщил он сам до начала процесса в Первомайском суде.

По словам обвиняемого, после сообщения его супруги через прессу об ухудшении его здоровья кардиолог провел обследование. «Он тоже подтвердил, что требуется операция. Сейчас держусь с помощью лекарств. Пока неизвестно, допустят ли меня», — сказал Райкан Тологонов.

Напомним, 17 августа суд по уголовному делу бывшего депутата Райкана Тологонова был отложен, так как конвой не доставил его на процесс. Подсудимый отказался выходить из камеры, пожаловавшись на здоровье. По словам супруги Райкана Тологонова, у него гипертония и стенокардия, требуется срочная операция.
Ссылка:
просмотров: 14
Версия для печати
Материалы по теме
Генеральная прокуратура уверяет, что не ошиблась, подав иск против «Сентября»
Руководство ТРК «Сентябрь» обжалует решение районного суда о закрытии канала
Адвоката Омурбека Текебаева Минюст намеревается лишить лицензии
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Генпрокуратура требует закрыть телеканал «Сентябрь»
Юристы Омурбека Текебаева объяснили, почему он не открыл избирательный фонд
Генеральная прокуратура судится с телеканалом «Сентябрь»
Суд по делу о тройном убийстве в Киргшелке вновь приостановлен
Адвокаты племянника мэра Бишкека не согласны с приговором городского суда
Суд по делу Аиды Саляновой перешел к исследованию материалов
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на&nbsp;кыргызском тое Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на кыргызском тое
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: ренессанс газового хозяйства страны «Газпром Кыргызстан»: ренессанс газового хозяйства страны
Как НБ КР прогресс тормозил Как НБ КР прогресс тормозил
«Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду «Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду
&laquo;Айколь Ала-Тоо&raquo; и&nbsp;&laquo;Апрель байрагы&raquo; расставили точки над&nbsp;i «Айколь Ала-Тоо» и «Апрель байрагы» расставили точки над i