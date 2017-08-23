Мечтающий стать эльфом аргентинец потратил тысячи долларов на операции

Аргентинский студент потратил $46 тысяч на пластическую хирургию, чтобы стать похожим на эльфа. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на издание Daily Mirror.

Ради своей мечты 26-летний Луис Падрон перенес ринопластику, липосакцию челюсти, а также операцию по смене цвета глаз. Кроме того, он отбеливает кожу и волосы при помощи специальных красителей. Эти процедуры обходятся ему в $5 тысяч в месяц.

Фото @luispadron.elf

В начале августа Падрон сделал еще одну косметическую операцию. Теперь он обладает необычно высоким лбом и сердцевидной линией волос, как у эльфов из кинотрилогии «Властелин колец». В ближайшем будущем 26-летний аргентинец планирует изменить форму ушей, удалить несколько ребер, изменить разрез глаз и удлинить конечности.

Падрон утверждает, что его не пугает боль от операций. «Я хочу быть эльфом, ангелом и фантазией, моя цель — выглядеть не как человек, стать неземным, изящным и хрупким», — рассказал он.

В 2016 году сообщалось, что жительница американского штата Аризона отрезала себе уши и переделала форму носа, чтобы стать похожей на дракона.