Руководство ТРК «Сентябрь» обжалует решение районного суда о закрытии канала

Руководство ТРК «Сентябрь» будет требовать справедливости и намерено обжаловать решение Первомайского районного суда о закрытии телеканала, как только юристы компании получат его. Об этом ИА «24.kg» сообщила представитель канала Кайыргуль Урумканова.

Она добавила, что накануне представители топ-менеджмента ТРК отказались подписать исковое заявление, как только увидели, что оно к ним не имеет отношения, и речь о канале «Джалал-Абад Сентябрь», ликвидированном год назад. Кайыргуль Урумканова недоумевает, почему ТРК в Бишкеке должна нести ответственность за контент аналогового ТВ, к тому же уже не существующего.

Отметим, Генеральная прокуратура подала иск в связи с высказываниями экс-главы Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова в прямом эфире телеканала 29 сентября 2016 года, когда он заявил, что на открытии школы в Араване играл гимн Узбекистана, посчитав их экстремистскими и разжигающими межнациональную рознь. В том же интервью Абдылда Капаров обвинил Сооронбая и Асылбека Жээнбековых в том, что якобы «они присвоили $3 миллиона, выделенные на стабилизацию ситуации во время июньских событий 2010 года». Генпрокуратура сообщила, что по поводу этих высказываний Абдылды Капарова проведены соответствующие экспертизы, которые признали данные заявления экстремистскими.

На данный момент полковник Абдылда Капаров отбывает наказание в колонии-поселении города Нарына. Решением Ошского областного суда от 21 июня он был признан виновным в нанесении ущерба чести и достоинству братьев Жээнбековых, а также разжигании межнациональной розни и приговорен к четырем годам заключения. Сам Капаров отвергает все представленные обвинения, считая уголовное дело преследованием со стороны Жээнбековых.