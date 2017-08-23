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Общество

Бишкекский городской суд пересматривает дело «сталинистов»

Бишкекский городской суд пересматривает дело «сталинистов». Ранее члены «Коалиции левых сил» прикрепили на дом, расположенный на проспекте Чуй, указатель с названием «Проспект Сталина». Вскоре мэрия табличку убрала.

Участковый провел разъяснительную работу с инициаторами и вынес в письменной форме строгое предупреждение. Однако позже двух членов коалиции — Жалила Джапиева и Амантура Манапбаева — Свердловский районный суд Бишкека оштрафовал на 1,5 тысячи сомов каждого и приговорил к 8 часам общественных работ.

Молодые люди обжаловали вердикт в вышестоящей инстанции.

Накануне, 22 августа, суд отложили на 25 августа в связи с тем, что в деле появился новый факт. «Участковый Свердловского РОВД незаконно скрыл акт о проведении профилактической беседы от 17 июля 2017 года. Получилось так, что нас наказали дважды за одно и то же. Это недопустимо в соответствии с законами Кырыгызстана. Мы добиваемся отмены решения Свердловского райсуда и наказания участкового за его должностное преступление»,  — рассказал ИА «24.kg» Амантур Манапбаев.
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