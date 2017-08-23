В Кыргызстане издано 26 книг, посвященных развитию языка и укреплению дружбы

В Кыргызстане в 2017 году издано 26 книг, посвященных развитию государственного языка и укреплению межэтнических отношений. Об этом сообщает Национальная комиссия по государственному языку.

По ее данным, изданы серии «Современная кыргызская литература», «История и культура», «Мир», «Голос». В рамках первой серии вышли шесть книг отечественных авторов, среди которых книга Салижана Жигитова «Кун тууду», Ишенбая Мансурова «Ак бугу».

Кроме того, изданы произведения мировых классиков Габриэля Гарсиа Маркеса («Полковнику никто не пишет»), Мигеля Сервантеса («Дон Кихот»), Янна Мартела («Жизнь Пи») на кыргызском языке.

Презентация изданий состоится 29 августа в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова в Бишкеке.