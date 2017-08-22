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Общество

Погода в Кыргызстане на 23 августа: местами дожди

В Кыргызстане местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

День уменьшится до 13 часов 36 минут.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью +15, днем +28 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +13, днем до +30.

В Нарынской области +5 градусов ночью и +25 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8 градусов, днем +21. Вода у побережья озера Иссык-Куль +22 градуса.

В Таласской области ночью +8, днем +27 градусов.
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