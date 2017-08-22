23 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — жилмассивы «Карагачевая роща», «Ак-Тилек-2», «Келечек» (9-я, 14-я улицы), микрорайон «Аламедин-1» (72-74, 77-79), село Чон-Арык (улица Кожобергенова), улицы Троицкая, Кайназаровой, Фучика, Месароша, Профсоюзная, Бородина, Ильменская, переулки Каарманский, Алтайский;

13.00-18.00 – улицы Абдыкадырова, Осмонкула, Кирпичная;

9.00–19.00 – жилмассив «Красный строитель» (улицы Берликская, Наманганская, переулок Адырский), улица Таш-Кумырская, 6в, 7-й микрорайон (9, 10, 10а, 11, 11а, 12).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Лесхоз, Тендик, Нижняя Ала-Арча, Арашан (2-е отделение), Татыр, Чункурчак, Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Мектеп, Көчөкө, Адамкула, Озгоруш, Токтогула, район новостройки), Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный тупик), Военно-Антоновка (улицы Советская, Пионерская, Кирова, Токтогула, Фрунзе, Ала-Арчинская), Новопавловка (улицы Деповская, Димитрова, Ворошилова), Кун-Туу (улицы Сейдесенбаева, Исмаила, Степная, Заводская, тупик Момунжана, тупик Южный), Шалта (улица Калмырзы), Тош-Булак (кошары), жилмассив «Тынчтык», поселок Северный (улицы Панфилова, Советская, Калинина, Киргизская, Заводская, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Степная, Гагарина, Южная, Матросова);

8.30-17.00 – город Кара-Балта (улицы Кирова, Спортивная, Шопокова, Тоголока Молдо, Карла Маркса, Фурманова, Целинная, Пограничная, Федорова, переулок Безымянный), села Алексеевка, Полтавка (улицы Партизанская, Центральная), Ставрополовка;

8.00-17.00 – села Биримдик, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра.

В Иссык-Кульской области:

7.00–17.00 — села Ананьево, Чон-Орукту, Карал-Добо, Кок-Добо, Джеты-Огуз, Ак-Шыйрак, Кара-Сай, Энилчек, Джеле-Добо, Тюп, Орто-Орукту, Орукту,Темирканат, Джеруй, Кок-Сай, город Каракол (улицы Куренкеева, Кыдыр-Аке, Горький, Гречко, Ленина, Алыбакова, Пржевальского).

В Ошской области: