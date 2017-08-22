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Общество

23 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро». 

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — жилмассивы «Карагачевая роща», «Ак-Тилек-2», «Келечек» (9-я, 14-я улицы), микрорайон «Аламедин-1» (72-74, 77-79),  село Чон-Арык (улица Кожобергенова), улицы Троицкая, Кайназаровой, Фучика, Месароша, Профсоюзная, Бородина, Ильменская, переулки Каарманский, Алтайский;
  • 13.00-18.00 – улицы Абдыкадырова, Осмонкула, Кирпичная;
  • 9.00–19.00 – жилмассив «Красный строитель» (улицы Берликская, Наманганская, переулок Адырский), улица Таш-Кумырская, 6в, 7-й микрорайон (9, 10, 10а, 11, 11а, 12).

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 —  жилмассив «МТФ-2», села Лесхоз, Тендик, Нижняя Ала-Арча, Арашан (2-е отделение), Татыр, Чункурчак, Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Мектеп, Көчөкө, Адамкула, Озгоруш, Токтогула, район новостройки), Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный тупик), Военно-Антоновка (улицы Советская, Пионерская, Кирова, Токтогула, Фрунзе, Ала-Арчинская), Новопавловка (улицы Деповская, Димитрова, Ворошилова), Кун-Туу (улицы Сейдесенбаева, Исмаила, Степная, Заводская, тупик Момунжана, тупик Южный), Шалта (улица Калмырзы), Тош-Булак (кошары), жилмассив «Тынчтык», поселок Северный (улицы Панфилова, Советская, Калинина, Киргизская, Заводская, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Степная, Гагарина, Южная, Матросова);
  • 8.30-17.00 – город Кара-Балта (улицы Кирова, Спортивная, Шопокова, Тоголока Молдо, Карла Маркса, Фурманова, Целинная, Пограничная, Федорова, переулок Безымянный), села Алексеевка, Полтавка (улицы Партизанская, Центральная), Ставрополовка;
  • 8.00-17.00 – села Биримдик, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра.

В Иссык-Кульской области:

  • 7.00–17.00 — села Ананьево, Чон-Орукту, Карал-Добо, Кок-Добо, Джеты-Огуз, Ак-Шыйрак, Кара-Сай, Энилчек, Джеле-Добо, Тюп, Орто-Орукту, Орукту,Темирканат, Джеруй, Кок-Сай, город Каракол (улицы Куренкеева, Кыдыр-Аке, Горький, Гречко, Ленина, Алыбакова, Пржевальского).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, Кароол, Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Жошолу, Алай, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Каратай, Ак-Жар, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме, Кызы-Шарк, Курбан-Кара, Савай-Арык, Фархад, Ош-3000, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсуу,  Бирдик, Сары-Колот, Стант, Тынчтык, Кыш-Абад, Октябрь, Кызыл-Суу, Кызыл-Жар, Алайку, Ылай-Талаа, Кенеш, Чалма, Капчыгай.
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