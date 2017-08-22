Сартаев: О 15 тысячах пенсионеров силовых структур снова забыли

«Правительство Кыргызстана приняло постановление о повышении и индексации пенсии 627 тысячам гражданских пенсионеров, а о тысячах пенсионеров силовых структур снова забыли», — сообщил полковник в отставке, гражданский активист Анвар Сартаев.

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«В законе КР «О пенсионном обеспечении военнослужащих» от 1993 года прописано: «Пенсии, исчисленные из заработка, регулярно повышаются с учетом изменения индекса стоимости жизни и роста зарплаты». На основании Нацстаткома кабмин должен был определять уровень инфляции для проведения индексации пенсии военнослужащих ежегодно, чего ни разу с 1993 года не сделано», — отмечает он.

«Еще в 2008 году я подал иск в суд об индексации моей пенсии, и до сих пор судебные органы не могут его рассмотреть (из-за неявки представителей Минфина) и вынести решение», — добавляет Анвар Сартаев.