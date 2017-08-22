17:51
+27
USD 68.74
EUR 80.70
RUB 1.16
Общество

Российская компания займется урановыми хвостохранилищами в Кыргызстане

В Кыргызстане три урановых хвостохранилища будут подвержены рекультивации, ликвидации и консервации. Об этом сообщает компания «РосРАО». 

По ее данным, 22 августа  ФГУП «РосРАО» (предприятие Госкорпорации «Росатом») выбрали победителем в тендере на проведение работ на трех хвостохранилищах в Кыргызстане: «Туюк-Суу» (ликвидация), «Дальнее» (консервация) и «Каджи-Сай» (рекультивация).

Рекультивация выполняется в рамках реализации второго этапа межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

В компании отметили, что проведут инженерную подготовку к выводу из эксплуатации хвостохранилищ, расположенных в районе поселка Мин-Куш Нарынской области, а также снижения техногенной и радиационной нагрузки на население, проживающее в поселке Каджи-Сай Иссык-Кульской области. 
Ссылка:
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
За счет «Росатома» рекультивируют три хвостохранилища в Кыргызстане
«Росатом» намерен реабилитировать урановые объекты Кыргызстана
МЧС получает только 40 процентов от необходимой суммы в год
В Кыргызстане 61 радиоактивный объект
В Кыргызстане планируют рекультивировать хвостохранилища в двух поселках
Кыргызстан призвал оказать содействие в решении проблемы урановых хвостохранилищ
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на&nbsp;кыргызском тое Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на кыргызском тое
Бизнес
Как НБ КР прогресс тормозил Как НБ КР прогресс тормозил
«Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду «Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду
&laquo;Айколь Ала-Тоо&raquo; и&nbsp;&laquo;Апрель байрагы&raquo; расставили точки над&nbsp;i «Айколь Ала-Тоо» и «Апрель байрагы» расставили точки над i
Penwell намерена истребовать с правительства Кыргызстана 200 миллионов долларов Penwell намерена истребовать с правительства Кыргызстана 200 миллионов долларов