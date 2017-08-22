Российская компания займется урановыми хвостохранилищами в Кыргызстане

В Кыргызстане три урановых хвостохранилища будут подвержены рекультивации, ликвидации и консервации. Об этом сообщает компания «РосРАО».

По ее данным, 22 августа ФГУП «РосРАО» (предприятие Госкорпорации «Росатом») выбрали победителем в тендере на проведение работ на трех хвостохранилищах в Кыргызстане: «Туюк-Суу» (ликвидация), «Дальнее» (консервация) и «Каджи-Сай» (рекультивация).

Рекультивация выполняется в рамках реализации второго этапа межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

В компании отметили, что проведут инженерную подготовку к выводу из эксплуатации хвостохранилищ, расположенных в районе поселка Мин-Куш Нарынской области, а также снижения техногенной и радиационной нагрузки на население, проживающее в поселке Каджи-Сай Иссык-Кульской области.