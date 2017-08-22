В мэрии Бишкека не знают, когда откроется новое кладбище

В связи с переполненностью юго-западного кладбища в Чон-Арыке в районе села Гроздь Аламудунского района Чуйской области открывается новое городское кладбище, сообщили в столичной мэрии.

По ее данным, захоронение на юго-западном кладбище осуществляется с 1973 года. Изначально его территория составляла не более 69 гектаров . Сегодня места для погребений занимают более 300 гектаров . Из-за переполненности бишкекчане вынуждены были хоронить усопших родственников в других районах.

В ближайшее время откроется новое кладбище, которое будет разделено на несколько частей по конфессиональной принадлежности. Общая площадь объекта - 44 га. Мэрия Бишкека

Более точную дату открытия в муниципалитете не знают. Но обещают, что это произойдет «скоро».

Отметим, что новый погост в селе Гроздь Аламудунского района Чуйской области планировали открыть для захоронений еще в сентябре 2014 года, затем в 2015-м. В декабре 2016-го вице-мэр Эркин Исаков также заявлял, что это случится уже в ближайшее время. Однако погост так и не был открыт.