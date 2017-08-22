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Общество

Генеральная прокуратура судится с телеканалом «Сентябрь»

Генеральная прокуратура судится с телеканалом «Сентябрь». Беседа назначена на сегодня в Первомайском районном суде Бишкека, сообщила ИА «24.kg» представитель ТРК Кайыргуль Урумканова.

По ее словам, ни повестки, ни каких-либо пояснений по поводу того, какие именно материалы возмутили ГП КР и почему именно эти сюжеты посчитали экстремистскими, руководству компании не представили.

«Нам просто позвонили и сказали — сегодня приходите к 14.00 в Первомайский суд и там все узнаете. Я понятия не имею, о каких репортажах идет речь. Может, выступление Азимбека Бекназарова на съезде партии «Ата-Журт» стало поводом? Но его транслировали и публиковали все СМИ, а не только мы. Ну еще релизы ГКНБ, приходящие на нашу почту в общей рассылке», — сказала Кайыргуль Урумканова.

В ГП КР пояснений по поводу разбирательства с телеканалом пока не дают.
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