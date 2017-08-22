Дополнительное время выделило Посольство КНР для приема кыргызских студентов

Достигнута договоренность о выделении дополнительных приемных дней и времени для подачи кыргызскими студентами визовых документов в консульский отдел Посольства Китая в Бишкеке. Об этом сообщил МИД КР.

По данным ведомства, большое число граждан Кыргызстана желает получить образование в китайских высших учебных заведениях и обращается за получением студенческой визы.

«Китайская сторона с пониманием отнеслась к вопросам необходимости своевременного выезда кыргызстанских студентов к месту учебы в КНР и заинтересована оказать соответствующую помощь в получении виз до начала учебного периода», — говорится в сообщении.

Граждане КР могут обратиться в Посольство КНР с 21 августа по 15 сентября 2017 года в понедельник, вторник, среду и четверг с 9.00 до 12.00 в порядке живой очереди. График действует для кыргызстанских студентов, направляющихся в Китай на учебу.

Примечание: один день — 22 августа 2017 года — консульский отдел будет принимать визовые документы с 15.00 до 17.00.

Ранее достигнутая договоренность о приеме граждан КР для сдачи документов на китайскую студенческую визу по понедельникам, средам и пятницам с 15.00 до 16.00 в порядке живой очереди будет действовать до 15 сентября 2017 года.

Одновременно остается возможность регистрации на электронную очередь с правом подачи документов в назначенный день и время.