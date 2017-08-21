Суд по делу о тройном убийстве в Киргшелке вновь приостановлен

В Первомайском районном суде Бишкека 21 августа должно было продолжиться слушание по делу об убийстве женщин в селе Киргшелке. Однако судья Айбек Эрнис уулу, председательствующий на процессе по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, ушел в отпуск сразу после оглашения последним приговора.

Суд по делу об убийстве в Киргшелке возобновится 20 сентября. Об этом сообщили в канцелярии суда.

24 марта 2016 года в поселке преступники с особой жестокостью убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней.

Позже, 30 марта, застрелился гражданский муж одной из них — Екатерины Провоторовой. В записке он написал, что не хочет жить без нее.

Задержаны шесть подозреваемых - Илья Пудовкин, Евгений Шулика, Николай Куликов, Эльдар Белоусов, Артем Гогин и Александр Лебедев. Им предъявлены обвинения в убийстве и краже.