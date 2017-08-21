Погода в Кыргызстане на 22 августа: без осадков

В Кыргызстане днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

День уменьшится до 13 часов 39 минут.

В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +28 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +11, днем до +31.

В Нарынской области +4 градуса ночью и +25 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +7 градусов, днем +24. Вода у побережья озера Иссык-Куль +22 градуса.

В Таласской области ночью +7, днем +28 градусов.