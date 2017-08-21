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Общество

Адвокаты племянника мэра Бишкека не согласны с приговором городского суда

Адвокаты экс-депутата и племянника мэра Бишкека Максата Кунакунова не согласны с приговором Бишкекского городского суда, заявляя, что их подзащитный вину не признал, а показания он и другие обвиняемые давали под пытками. Об этом юристы сообщили ИА «24.kg», добавив, что будут обжаловать решение в Верховном суде.

С вердиктом не согласны и представители гособвинения.

Максат Кунакунов обвиняется в пособничестве террористам. В частности, ему вменялись статьи УК КР  «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение». Гособвинение просило для него 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Максата Кунакунова оправдали в пособничестве террористам и попытке государственного переворота, но признали виновным в незаконном хранении оружия и разбойном нападении. В январе Первомайский районный суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Городской суд оставил в силе вердикт первой инстанции и в отношении других обвиняемых. Абдиманас Курбанбаев и Алтынбек Жумангазиев получили по 26 лет заключения. Эркинбек Кадыров — 27 лет, Советбек Ибраев — 25 лет, Бактыбек Батырканов — 20 лет, Бактыбек Жуматаев — 18 лет, Санжар Эркин уулу — 17 лет.
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