До конца августа завершится третья фаза реконструкции автодороги Суусамыр — Талас — Тараз. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

По его данным, идет укладка второго слоя асфальта с 75-го по 105-й километр автодороги. Строительством занимается компания «Чакыр Япы Санайиве Тижарет» (Турция).

Проект финансируется Исламским банком развития ($ 10 миллионов) и Саудовским фондом развития ($ 10 миллионов ), доля софинансирования правительства Кыргызстана — $ 2,08 миллиона, общая стоимость проекта — $ 22,08 миллиона.

Гарантийный период ответственности за недостатки — до августа 2018 года.