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Общество

К храму в Кемине ночью подкинули гроб

К храму Покрова Пресвятой Богородицы в городе Кемине одноименного района Чуйской области ночью в минувшее воскресенье подкинули гроб. Об этом ИА «24.kg» сообщил настоятель храма отец Александр.

По его словам, пришлось вызвать милицию и отдать им подкинутую вещь. В ГУВД Чуйской области обещали уточнить и проинформировать, куда дели гроб.

«Такое бывает. Кто-то срочно купит, а потом не знает, куда деть. Был случай с одной бабушкой, купили гроб, а потом дети ее в Россию забрали», — сказал отец  Александр.
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