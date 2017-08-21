Суд по делу Аиды Саляновой перешел к исследованию материалов

Суд по делу бывшего министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой перешел к исследованию материалов. Председательствующий Куванычбек Касымбеков стал зачитывать документы. Адвокат Чинара Джакупбекова ходатайствовала, чтобы он зачитал все семь томов.

В ходе исследования выяснилось: следователи ГКНБ указали, что личное дело Алексея Елисеева умышленно утеряли в архивах Минюста. «Но это же не доказано. Как следователи могут это утверждать? Лишнее свидетельство заинтересованности», — отметила Чинара Джакупбекова.

Подсудимая Аида Салянова будет давать показания после исследования материалов. Она обвиняется в злоупотреблении должностным положением, когда будучи главой Минюста в 2010 году, по версии следствия, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого возбудили уголовное дело по ряду статей УК КР.