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Общество

Суд по делу Аиды Саляновой перешел к исследованию материалов

Суд по делу бывшего министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой перешел к исследованию материалов. Председательствующий Куванычбек Касымбеков стал зачитывать документы. Адвокат Чинара Джакупбекова ходатайствовала, чтобы он зачитал все семь томов.

В ходе исследования выяснилось: следователи ГКНБ указали, что личное дело Алексея Елисеева умышленно утеряли в архивах Минюста. «Но это же не доказано. Как следователи могут это утверждать? Лишнее свидетельство заинтересованности», — отметила Чинара Джакупбекова.

Подсудимая Аида Салянова будет давать показания после исследования материалов. Она обвиняется в злоупотреблении должностным положением, когда будучи главой Минюста в 2010 году, по версии следствия, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого возбудили уголовное дело по ряду статей УК КР.
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