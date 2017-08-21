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Общество

Жители Бишкека жалуются на строительство многоэтажного дома. Слишком близко

Жители дома №3/3 по улице Кийизбаевой  в микрорайоне «Восток-5» жалуются на строительство многоэтажного дома. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По словам жительницы дома Ольги Маркеловой, расстояние между их домом и фундаментом строящегося здания - 11 метров вместо 16,5 метра, установленных архитектурно-планировочным условием.

Как она рассказала, новое здание может перекрыть им солнечный свет, слишком близкое расстояние между домами также представляет большую опасность в случае землетрясения.  

По информации Бишкекглавархитектуры, заказчик строительства - ОсОО «Ал-Ай СТРОЙ»  - имеет резрешение ЦГСЭН Бишкека, Чуй-Бишкек-Таласского управления охраны окружающей среды, противопожарной службы столицы, также есть разрешение на строительно-монтажные работы и положительное заключение госэкспертизы.  

Жители также отмечают, что Госэкотехинспекция сообщала об имеющихся нарушениях. Однако сейчас ведомство оказалось недоступным для комментариев.
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