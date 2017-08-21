Жители Бишкека жалуются на строительство многоэтажного дома. Слишком близко

Жители дома №3/3 по улице Кийизбаевой в микрорайоне «Восток-5» жалуются на строительство многоэтажного дома. Об этом они сообщили ИА «24.kg».



По словам жительницы дома Ольги Маркеловой, расстояние между их домом и фундаментом строящегося здания - 11 метров вместо 16,5 метра, установленных архитектурно-планировочным условием.

Как она рассказала, новое здание может перекрыть им солнечный свет, слишком близкое расстояние между домами также представляет большую опасность в случае землетрясения.

По информации Бишкекглавархитектуры, заказчик строительства - ОсОО «Ал-Ай СТРОЙ» - имеет резрешение ЦГСЭН Бишкека, Чуй-Бишкек-Таласского управления охраны окружающей среды, противопожарной службы столицы, также есть разрешение на строительно-монтажные работы и положительное заключение госэкспертизы.

Жители также отмечают, что Госэкотехинспекция сообщала об имеющихся нарушениях. Однако сейчас ведомство оказалось недоступным для комментариев.