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Общество

В Кыргызстане собрано почти полмиллиона тонн пшеницы

В Кыргызстане собрано почти полмиллиона тонн пшеницы . Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности КР.

По ее данным, на 18 августа собрано 478,4 тысячи тонн пшеницы на 176,9 тысячи гектаров из имеющихся 250 тысяч.

Как сообщается, больше всего засеяли пшеницы в Чуйской области — 99,9 тысячи гектаров, меньше всего — в Таласской области — 5,8 тысячи. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года собрано на 19,2 тысячи тонн пшеницы больше.

По данным министерства, в 2016-м потребность республики в пшенице составляла 706, 8 тысячи тонн. Средняя урожайность составила 27 центнеров с гектара. Для сравнения, этот показатель в Украине в 2016 году — 38 центнеров, в Канаде — 29.

Как отметили в министерстве, из-за нерентабельности площади засева пшеницы в 2017 году сократили, так так из-за невысокого качества клейковины производители в основном используют муку казахстанского производства.
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