Судья разрешил Аиде Саляновой пригласить общественных защитников

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу бывшего министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой.

Ее адвокат Чинара Джакупбекова ходатайствовала об участии в процессе общественных защитников - юристов Нурлана Садыкова и Рабиги Садыковой. Судья Куванычбек Касымбеков его удовлетворил.

Адвокат также просит суд запросить у соответствующих структур процедуру проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Защитник уверена, что она проведена в спешке. Тем более есть подтверждение - заявление следователя Музафанова о том, что глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев поручил ему провести эту экспертизу, и в течение двух часов уже был готов результат.

Аида Салянова поддержала адвоката, добавив, что такую спешку можно объяснить только одним -политической ангажированностью и заинтересованностью следователей и руководства ГКНБ вынести обвинительное заключение.

Судья ходатайство отклонил.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого на тот момент возбудили уголовное дело по ряду статей УК КР.