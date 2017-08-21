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Общество

Фильм «Кентавр» примет участие в международном кинофестивале в Хельсинки

Фильм «Кентавр» примет участие в 30-м Международном кинофестивале «Любовь и анархия» , который пройдет с 14 по 24 сентября в Хельсинки. Об этом сообщила продюсер картины Алтынай Койчуманова.

Основанный в 1988 году в Хельсинки крупнейший кинофестиваль в Финляндии «Любовь и анархия» продвигает искусство кино наряду с инновационными и визуально ошеломляющими новыми фильмами. 

Фильмы фестиваля демонстрируются в 17 кинотеатрах Хельсинки, а количество зрителей в 2016 году превысило 59 тысяч человек.

Авторы сценария – Актан Арым Кубат, Эрнест Абдыжапаров, режиссер-постановщик – Актан Арым Кубат, оператор-постановщик - Хасан Кыдыралиев. В роли Кентавра Актан Арым Кубат. В других - Болот Тентимышов, Зарема Асаналиева, Илим Калмуратов, Таалайкан Абазова, Нурали Турсункожоев, Максат Мамырканов.

В Кыргызстане фильм в прокате с 31 марта. 
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