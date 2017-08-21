В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт

Выборы главы айыл окмоту в Московском районе Чуйской области, прошедшие 20 июля, едва не закончились межнациональным конфликтом.

Как рассказали ИА «24.kg» в сельской управе, противоречия тогда не сняли, в итоге опять назревает скандал. В частности, депутаты местного кенеша (от трех сел — Александровки, Беш-Курука и Крупской) дважды не смогли избрать главу айыл окмоту из-за отсутствия кворума. Но кенеш не собирается идти на роспуск и члены местной ТИК не заявляют о нарушении избирательного законодательства.

Народные избранники рассказали ИА «24.kg», что спецпредставитель ТИК и аким Московского района заставляли действующего главу айыл окмоту Ибрагима Баги, который баллотировался на второй срок, взять самоотвод в пользу другого кандидата — Бошкубаева. В айыльном кенеше из 21 депутата 13 — дунгане по национальности, как и глава сельской управы. Из-за этого и возник в июле конфликт. Сторонники Бошкубаева требовали в ультимативной форме, чтобы Баги снял кандидатуру.

В милиции информацию подтвердили и подчеркнули, что аксакалы и сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические беседы с местным населением и просят не доводить дело до столкновений.