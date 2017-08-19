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Общество

Приговор главе московской типографии будет обжалован родственниками погибших

Приговор генеральному директору московской типографии «Печатный экспресс» Сергею Москвину и главному инженеру предприятия Антону Яцкову будет обжалован родственниками погибших. Об этом сообщает Посольство Кыргызстана в России.

Как ранее сообщало ИА «24.kg», 17 августа 2017 года судьей Бутырского районного суда города Москвы был оглашен приговор в отношении Сергея Москвина и Антона Яцкова — руководителей типографии, где 27 августа 2016 года произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, в том числе 14 граждан КР. Все 14 женщин и девушек работали в этой типографии.

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Суд признал обоих виновными в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Родственники погибших граждан Кыргызстана намерены обжаловать решение суда в связи с мягкостью вынесенного наказания. Адвокатом готовится соответствующая жалоба, которая будет представлена на рассмотрение суда в установленные сроки.

Посольство КР в РФ также сообщает, что продолжаются переговоры по вопросу выплаты страховых компенсаций родственникам погибших кыргызстанок в судебном порядке.
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