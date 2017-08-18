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Общество

В Мексике нашли останки гигантского ленивца, жившего 10 тысяч лет назад

Мексиканские ученые объявили о находке окаменевших останков представителя ранее неизвестного вида гигантских ленивцев. Части скелета животного, которое жило примерно десять тысяч лет назад, были обнаружены глубоко на дне затопленной водой карстовой воронки. Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Находка была сделана еще в 2010 году, однако из-за трудностей с извлечением останков ученым лишь со временем удалось создать общую картину открытия, рассказали представители Национального института антропологии и истории Мексики.

К настоящему моменту исследователям удалось извлечь на поверхность череп, челюсть, часть позвонков, ребра, когти и некоторые другие останки доисторического животного, однако основная часть скелета ленивца продолжает оставаться под водой на глубине примерно 50 метров.

Ученые планируют извлечь оставшиеся кости в 2018 году, после чего собрать весь скелет вместе, подобно пазлу.

По мнению исследователей, ленивец свалился в воронку, когда она была еще сухой или покрыта водой лишь на дне. Обнаруженный вид получил научное название Xibalbaonyx oviceps, а найденному ленивцу дали кличку «Поте».

Карстовые воронки, или сеноты, широко распространены на территории мексиканского полуострова Юкатан. Индейцы майя называли их «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными.
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