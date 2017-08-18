Японский бар нанял обезьян для работы официантами, сообщают российские СМИ.

В японском городе Уцуномия работает кафе Kayabuki bar, в котором клиентов обслуживают обезьяны. Первого хвостатого работника владельцу подарил друг несколько лет назад. Обезьяна оказалась настолько способной, что в какой-то момент стала обучать более молодого сородича разносить салфетки.

В настоящий момент владелец заведения воспитывает нескольких детенышей макак, которые уже позируют с посетителями для фото, но еще не справляются с работой официантов.

Каору Оцуки говорит, что обезьяны для него ближе, чем семья. «Я наблюдаю их каждый день, кормлю, воспитываю, укладываю спать», — рассказал японец.

Некоторые считают, что Оцуки эксплуатирует животных, но владелец кафе утверждает, что обезьяны получают большое удовольствие от работы.