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Общество

Японский бар нанял обезьян для работы официантами

Японский бар нанял обезьян для работы официантами, сообщают российские СМИ.

В японском городе Уцуномия работает кафе Kayabuki bar,  в котором клиентов обслуживают обезьяны. Первого хвостатого работника владельцу подарил друг несколько лет назад. Обезьяна оказалась настолько способной, что в какой-то момент стала обучать более молодого сородича разносить салфетки.

В настоящий момент владелец заведения воспитывает нескольких детенышей макак, которые уже позируют с посетителями для фото, но еще не справляются с работой официантов.

Каору Оцуки говорит, что обезьяны для него ближе, чем семья. «Я наблюдаю их каждый день, кормлю, воспитываю, укладываю спать», — рассказал японец.

Некоторые считают, что Оцуки эксплуатирует животных, но владелец кафе утверждает, что обезьяны получают большое удовольствие от работы.
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