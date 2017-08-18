18:27
+27
USD 68.71
EUR 80.62
RUB 1.16
Общество

Более 40 кыргызстанцев поехали в Россию бесплатно учиться на агрария

Более 40 кыргызстанцев поехали в российский вуз учиться на аграриев. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КР.

По ее данным,  студенты поступили в Воронежский государственный  аграрный  университет имени Петра I на бюджетной основе.

Как сообщается, эту возможность выпускники школ получили благодаря  Соглашению о сотрудничестве в сфере образования и науки,  подписанному между министром сельского хозяйства Нурбеком Мурашевым и ректором Воронежского аграрного университета Николаем Бухтояровым в феврале 2017 года.

Вуз предоставил возможность обучения по 11 направлениям.  
Ссылка:
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
«Свидетели Иеговы» пополнили список запрещенных в России организаций
Россельхознадзор предупредил коллег из Кыргызстана о нарушениях при поставках
Больного из Кыргызстана не пустили в Россию на консультацию к врачу
Самолеты АН-26 передали Кыргызстану российские военные
Кыргызстанки примут участие в шоу на НТВ «Ты супер! Танцы»
В России вновь откроют вытрезвители
Золотой самородок весом 10,3 килограмма нашли в России
В Кыргызстане скончался лауреат Госпремии профессор Ташмат Карашев
На просьбу внучки Героя Советского Союза из Оша к президенту РФ не отреагировали
Уроженца Кыргызстана осудили за истязание школьницы в Кемерово
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Али Фархан: Тот, кто не&nbsp;любит Кыргызстан, не&nbsp;был в&nbsp;Пакистане Али Фархан: Тот, кто не любит Кыргызстан, не был в Пакистане
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно