Более 40 кыргызстанцев поехали в Россию бесплатно учиться на агрария

Более 40 кыргызстанцев поехали в российский вуз учиться на аграриев. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КР.

По ее данным, студенты поступили в Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I на бюджетной основе.

Как сообщается, эту возможность выпускники школ получили благодаря Соглашению о сотрудничестве в сфере образования и науки, подписанному между министром сельского хозяйства Нурбеком Мурашевым и ректором Воронежского аграрного университета Николаем Бухтояровым в феврале 2017 года.

Вуз предоставил возможность обучения по 11 направлениям.