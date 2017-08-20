21 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — микрорайон «Улан», 3, проспекты Манаса, Ч.Айтматова, улицы Абдрахманова, №145, Белгородская, №69, Джаманбаева, Айни, Серпуховская, Месароша, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Исанова, Профессора Зимы, Баялинова, Белинского, Шота Руставели, Славянская, Юдахина, Табалдиева;

9.00-18.00 – улицы Абдумомунова, Фрунзе, Огонбаева, Т.Айтматова, жилмассив «Красный строитель» (улицы Бельская, Адырская, Наманганская, Рабочая, переулок Берликский).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Кирова, Шевченко, Дзержинского, Промышленная, Линейная, Заводская, Геологическая), села Лесхозное, Васильевка, Полевое, Виноградное, Прибойное, Гавриловка (улица Молодежная), Шалта (улицы Шопокова, Осмон, Боронбаева, Комсомольская, Иманалы, Шабданалы, Ленина), Кашка-Баш (улицы Виноградная, Исманова, Новостройка), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова, Проектируемая), Достук (улица Достук), Тош-Булак (кошары), Манас (авиагородок);

9.00-18.00 – села Уч-Эмчек (улица Кычана), Нижний Ичке-Суу (улица Болоболаева);

8.00-12.00 – город Кара-Балта (квартал Ковровщиков, 15-21, 26);

8.00-17.00 – город Кара-Балта (улицы Токтогула, Новороссийская, Шопокова, Целинная, Пограничная, Чехова, Фурманова), села Алексеевка, Кызыл-Аскер, Мээнетчкеч, Алга, Бурана, Калыгул, Джаны-Джол.

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — село Тамга, город Балыкчи (улицы Фучика и Алиева).

В Ошской области:

9.00–17.00 — сельские управы Уч-Коргон, Он-Эки-Бел, Нарай .

В Баткенской области: