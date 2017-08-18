Бишкекчане 5 лет просят мэрию установить столбы ЛЭП. Денег нет

Жители жилмассива «Мурас ордо» 5 лет просят мэрию Бишкека и Первомайскую райадминистрацию установить столбы ЛЭП и отсыпать дороги гравием. Об этом сообщает Чинара Айтбаева.

По ее словам, жители сами устанавливали самодельные столбы, которые уже прогнили. «Они пришли в негодность, провода везде оголенные. В ветреную погоду падают, жители каждую неделю сидят без света, так как линии рвутся. Но сегодня мэр Албек Ибраимов заявил, чтобы жители сами скинулись на цемент и залили столбы для ЛЭП», — пишет Чинара Айтбаева.

В муниципалитетепрокомментировали жалобу Чинары Айтбаевой: «Мэр ей объяснил, что в бюджете 2017 года денег на столбы не заложили. В 2018-м средства предусмотрят. Что касается дорог, то их сделают в 2017-м, если успеют в строительный сезон. Если нет, то запланируют на следующий год. Но Чинара Айтбаева возмутилась и пообещала рассказать все журналистам».

Отметим, что в пресс-службе мэрии рассказали об итогах традиционного личного приема граждан мэром Албеком Ибраимовым.

«На встрече с градоначальником горожане обсудили такие вопросы, как предоставление муниципального жилья, установка столбов электроснабжения и асфальтирование дорог, предоставление земельного участка, оказание материальной помощи для проведения операции. По всем обращениям горожан градоначальник поручил соответствующим службам и главам районных администраций решить все вопросы по мере возможности в оперативном порядке и в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.